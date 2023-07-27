Гузеева на съемках «Давай поженимся» едва сдерживала слезы перед камерами и всех крестила
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Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева в первый день съемок программы после долгого перерыва хотела плакать и крестила всех вокруг. Шоу будут снимать все лето, а первые выпуски зрители увидят ближе к осени.
Подробности сообщает сайт StarHit.
Гузеева едва сдерживала слезы перед камерами и неоднократно перекрестила присутствующих. Это на удачу, говорила она.
«Весь день хочется плакать от счастья», - признавалась знаменитость.
Гузеева выбрала для съемок черные брюки и фиолетовый пиджак. Компанию ей в этот день составила сваха Роза Сябитова.
Новые выпуски «Давай поженимся» ориентированы на создание семей и здоровых отношений, поделилась Гузеева.
Напомним, программа перестала выходить в эфир в феврале 2022 года. До этого она шла целых 15 лет. Пока была пауза, Гузеева запустила бизнес по продаже пельменей.
Ранее ведущая заявляла, что не считает себя лучшей в мире матерью.