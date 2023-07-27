НАШ ШОУБИЗ
22:17, 27 июля 2023
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Гузеева на съемках «Давай поженимся» едва сдерживала слезы перед камерами и всех крестила

Гузеева на съемках «Давай поженимся» едва сдерживала слезы перед камерами и всех крестила

© Starface.ru

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева в первый день съемок программы после долгого перерыва хотела плакать и крестила всех вокруг. Шоу будут снимать все лето, а первые выпуски зрители увидят ближе к осени.

Подробности сообщает сайт StarHit.

Гузеева едва сдерживала слезы перед камерами и неоднократно перекрестила присутствующих. Это на удачу, говорила она.

«Весь день хочется плакать от счастья», - признавалась знаменитость.

Гузеева выбрала для съемок черные брюки и фиолетовый пиджак. Компанию ей в этот день составила сваха Роза Сябитова.

Новые выпуски «Давай поженимся» ориентированы на создание семей и здоровых отношений, поделилась Гузеева.

Напомним, программа перестала выходить в эфир в феврале 2022 года. До этого она шла целых 15 лет. Пока была пауза, Гузеева запустила бизнес по продаже пельменей.

Ранее ведущая заявляла, что не считает себя лучшей в мире матерью.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Теги:
Лариса Гузеева
съемки
Давай поженимся
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