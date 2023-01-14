Лариса Гузеева шокировала публику. Передача «Давай поженимся» закрывается

Лариса Гузеева сообщила неожиданную весть о «Давай поженимся». На вопрос от публики «когда программа вернется в эфир?» телеведущая выдала ответ – «никогда».

Теперь стоит только догадываться были ли это происки характера Гузеевой или же явное заявление. Отмечается, что передачу «Давай поженимся» убрали из сетки вещания с февраля.

Ранее мы писали, что передача с участием Гузеевой вызвала крупный скандал на ТВ.