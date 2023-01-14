12:14, 14 января 2023
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Лариса Гузеева шокировала публику. Передача «Давай поженимся» закрывается
Лариса Гузеева сделала шокирующее заявление.
Лариса Гузеева сообщила неожиданную весть о «Давай поженимся». На вопрос от публики «когда программа вернется в эфир?» телеведущая выдала ответ – «никогда».
Теперь стоит только догадываться были ли это происки характера Гузеевой или же явное заявление. Отмечается, что передачу «Давай поженимся» убрали из сетки вещания с февраля.
Ранее мы писали, что передача с участием Гузеевой вызвала крупный скандал на ТВ.
Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: