Лариса Гузеева резко прокомментировала возвращение шоу «Давай поженимся!»

Буквально на днях появилась информация от представителей Первого канала, что в скором времени в эфир ожидается возвращение шоу «Давай поженимся!». Оно было поставлено на паузу больше года назад, и зрители уже практически потеряли надежду, что вновь его увидят. Однако вслед за обновлением викторины «Кто хочет стать миллионером?» продюсеры взялись и за любовный проект.

Когда программа только была убрана из сетки вещания, журналистка Лариса Гузеева стала говорить, что в любом случае больше не вернется. Она стала вести «Голос 60+», начала лепить пельмени и вареники на продажу и перестала вспоминать о том, что много лет была частью команды, сводящей людей. Поэтому, когда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что шоу все-таки вернется, все внимание оказалось приковано именно к Гузеевой, но она на новость никак не реагировала.

Информационное агентство ТАСС решило связаться с Ларисой, чтобы получить от нее хоть какой-то комментарий по поводу обновления программы. Однако журналистов ждал весьма резкий ответ. Телеведущая не захотела ничего говорить об этом и лишь отрезала: «Звоните на канал». Отметим, что многие в Сети посчитали, что такая реакция Гузеевой говорит о том, что она в съемках участвовать не намерена.

Напомним, что в обращении Эрнста не была названа точная дата возвращения «Давай поженимся!», но он назвал примерные рамки. По его словам, работа начнется уже 19 июня, поэтому первые выпуски должны выйти в конце месяца.

К слову, недавно на Первый канал вернулся и «Кто хочет стать миллионером?», но в обновленном формате. В том числе телевикторина изменила и своего главного ведущего – Дмитрия Диброва. Так что будет не удивительно, если и в любовном проекте весь состав команды будет другой.

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