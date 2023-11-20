Лариса Гузеева разозлилась на 25-летнюю участницу шоу из-за песни Анны Асти. Об этом сообщает издание The Voice.

Гузеева является членом жюри передачи «Перепой звезду». В седьмом выпуске шоу 25-летняя София Салихова исполнила хит Анны Асти «Девочка, танцуй!». Телеведущая раскритиковала выступление конкурсантки и заявила, что она испортила песню.

По словам Гузеевой, эта композиция является ее любимой. Знаменитость призналась, что не сдержала слез, когда услышала хит впервые. Лариса считает, что София не смогла передать трагичность песни.

«Вас не хочется утешать. Когда я впервые услышала эту песню, то прорыдалась, несмотря на возраст. А Вы что-то просайгачили на сцене. Я сидела и злилась. Песни не случилось», — гневно высказалась телеведущая.

Несмотря на критику Гузеевой, другие члены жюри поддержали участницу. Это привело к тому, что она одержала победу над звездным оппонентом.

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