«Ты классная девочка»: Лариса Гузеева обратилась к Екатерине Ковальчук

Лариса Гузеева отговорила Гарика Харламова от брачного договора с Ковальчук, об этом она рассказала в шоу «Кстати».

Ведущими шоу стали комики Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов. Бывший КВНщик пошутил о частых разводах Харламова и спросил у Гузеевой, как ему заключить брачный контракт перед очередным походом в ЗАГС.

Впрочем, актриса сразу же заявила, что Харламову с его новой возлюбленной никакие контракты не нужны.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» - обратилась она к Екатерине Ковальчук.

Харламов согласился с доводами Гузеевой.

«Вот сто процентов! И не нужен никакой брачный договор», - заявил он.

Напомним, Гарик Харламов состоял в браке с Кристиной Асмус. В 2020 году их союз распался. После этого актриса жаловалась на бывшего мужа - он, якобы, выгонял их с дочерью из дома.

Ранее мы писали о том, что дочь Гузеевой пристыдила актрису за поведение на съемках с Харламовым.