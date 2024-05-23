Лариса Гузеева растрогалась до слез из-за подарка друзей на день рождения: подготовили неожиданный сюрприз

Телеведущей Ларисе Гузеевой друзья сделали дорогостоящий подарок на день рождения. Они купили ей сумку для собаки, стоимость которой на сайте бренда оценивается в 300 тысяч рублей.

В социальных сетях появился ролик, в котором коллеги поздравляют звезду шоу «Давай поженимся!». Зная любовь Гузеевой к собаке по кличке Жужа, они решили выбрать что-то для нее. И не прогадали. Сюрприз растрогал именинницу до слез.

«Мои куколки, прекрасные мои! Боже мой! Вы хотите, чтобы я сейчас заплакала?» - эмоционально высказалась в видео артистка.

Напомним, что сама Лариса Андреевна признавалась, что с Жужей ее жизнь стала лучше. Питомец положительно повлиял на свою хозяйку. Телеведущая даже шутила, что раньше была злая, так как у нее просто собаки не было. А когда она у нее появилась, то агрессии стало гораздо меньше.

Ранее день рождения отметил актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев. В беседе с порталом «Страсти» он признался, какой долгожданный подарок ему сделала жена.