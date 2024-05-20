«Хотел давно»: Рузиль Минекаев рассекретил подарок от жены на 25-летие
© Starface.ru
Актер Рузиль Минекаев рассказал о подарке жены на 25-летие. Подробностями он поделился на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Она поинтересовалась у Минекаева: «Что вам подарила супруга на день рождения?»
«PlayStation 5. Я его очень хотел давно», - признался Минекаев, который отмечает день рождения 20 мая.
Напомним, церемония вручения премии проводится второй раз, первая состоялась в апреле 2023 года. Она организована в Театре на Бронной. Ведущим церемонии выбран режиссер Алексей Нужный. На мероприятие приглашены актрисы Светлана Ходченкова, Дарья Мороз и другие. Будут выбраны победители в таких номинациях, как дебют, лучшая мужская/женская роль, открытие и другие. Победителей определяют кастинг-директора российской киноиндустрии – всего более 180 профессионалов.
Ранее звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о самых сложных пробах в карьере.