passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 20 мая 2024, 20:00
1 мин.

«Хотел давно»: Рузиль Минекаев рассекретил подарок от жены на 25-летие

Актер Рузиль Минекаев рассказал, что жена подарила на 25-летие игровую приставку.
«Хотел давно»: Рузиль Минекаев рассекретил подарок от жены на 25-летие

© Starface.ru

Актер Рузиль Минекаев рассказал о подарке жены на 25-летие. Подробностями он поделился на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Она поинтересовалась у Минекаева: «Что вам подарила супруга на день рождения?»

«PlayStation 5. Я его очень хотел давно», - признался Минекаев, который отмечает день рождения 20 мая.

Напомним, церемония вручения премии проводится второй раз, первая состоялась в апреле 2023 года. Она организована в Театре на Бронной. Ведущим церемонии выбран режиссер Алексей Нужный. На мероприятие приглашены актрисы Светлана Ходченкова, Дарья Мороз и другие. Будут выбраны победители в таких номинациях, как дебют, лучшая мужская/женская роль, открытие и другие. Победителей определяют кастинг-директора российской киноиндустрии – всего более 180 профессионалов.

Ранее звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о самых сложных пробах в карьере.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
актер
подарок
жена