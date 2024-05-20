«Хотел давно»: Рузиль Минекаев рассекретил подарок от жены на 25-летие

Напомним, церемония вручения премии проводится второй раз, первая состоялась в апреле 2023 года. Она организована в Театре на Бронной. Ведущим церемонии выбран режиссер Алексей Нужный. На мероприятие приглашены актрисы Светлана Ходченкова, Дарья Мороз и другие. Будут выбраны победители в таких номинациях, как дебют, лучшая мужская/женская роль, открытие и другие. Победителей определяют кастинг-директора российской киноиндустрии – всего более 180 профессионалов.

Ранее звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о самых сложных пробах в карьере.