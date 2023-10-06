Лариса Гузеева призналась, что безумства и лихости больше нет в ее природе

Телеведущая Лариса Гузеева примет участие в новом музыкальном шоу «Перепой звезду!». Знаменитость попросили сняться в качестве члена жюри. В интервью РИА Новости она рассказала, тяжело ли было оценивать исполнителей, как относится к музыке и каково в нынешнее время положение развлекательных программ.

Гузеева заявила журналистам, что старается быть объективной в оценке, а также не сравнивать профессионалов и любителей. Телеведущая даже привела аналогию: она никогда бы не пошла вырезать аппендицит к тому, кто хорошо препарировал лягушек с детства.

Обесценивать профессиональный певцов, по мнению знаменитости, преступление. Использовать музыку как фон телеведущая не привыкла. Она редко слушает что-то определенное в основном выключает музыкальные композиции везде.

Что касается развлекательный программ, то Гузеева придерживается общей позиции. По ее мнению, сейчас невозможно ликовать отдельно от того, что происходит в мире.

«Я не могу быть отдельно взятой счастливой женщиной и артисткой, веселиться и ликовать. Я вместе со своим народом. Мы не прежние. Безумства и лихости уже нет в моей природе», — сказала Гузеева.

Ранее телеведущая рассказала о странном поступке своей дочери. По ее словам, 23-летняя девушка надела себе на пальцы морепродукты в ресторане.