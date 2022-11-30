Больше не матерщинница: Лариса Гузеева дала обет молчания

Совсем скоро наступит Новый год, и это будет хороший повод для того, чтобы с 1 января начать жизнь с чистого листа. За остатки уходящего 2022 г. мы стараемся искоренить в себе то, что нас не устраивает, поскольку только так можно угодить Чёрному Кролику и попасть в милость символа грядущего года. Не стала исключением и Лариса Гузеева, которая также решила запустить бумеранг своих изменений.

Телеведущая всегда была остра на язык и даже могла употребить нецензурную речь. Тем не менее звезда решила исправить это в себе. Она призналась, что ей надоело материться, поэтому Лариса взяла аскезу. «До НГ сама себя штрафую за любое грязное словцо», – заявила Гузеева.

Кроме того, женщина добавила: она сумела избавиться от ещё одного недостатка. Так, звезда похвасталась, что бросила курить. Подобное заявление очень вдохновило поклонников Гузеевой, которые решили поддержать ее и до Нового года побороть в себе вредные привычки.

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