Лариса Гузеева обвинила Леру Кудрявцеву в непорядочности из-за шоу о мошенниках. Телеведущая раскритиковала приятельницу в соцсети.

Лариса Гузеева угодила в скандал с мошенничеством. Знаменитость рекламировала услуги бизнесмена Сергея Домогацгого, который под предлогом продажи вилл разводил покупателей на деньги. После чего на Гузееву обрушилась критика, а некоторые потерпевшие написали на нее заявление в полицию.

Лера Кудрявцева сняла шоу, посвященное мошенничеству, и сделала Ларису героем передачи. Гузеева возмутилась поступком коллеги. Она напомнила, что еще недавно Лера ее поддерживала.

«Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности», — заявила телеведущая.

Кроме того, Гузеева напомнила, что Кудрявцева тоже сотрудничала с Сергеем, но почему-то не рассказала об этом зрителю. Телеведущая обвинила Леру в непорядочности и посоветовала ей снять передачу о нравственных ценностях.

«Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности, ты не забудешь пригласить меня в эфир», — сообщила Гузеева.

Ранее мы писали, что начались суды пострадавших от рекламы недвижимости Ларисы Гузеевой. Подробности читайте в этой новости.