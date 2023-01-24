Лариса Гузеева назвала соус гораздо лучше и полезнее кетчупа

Телеведущая Лариса Гузеева назвала соус, который будет «лучше и полезнее вездесущего кетчупа». Актриса поделилась его простым рецептом в соцсетях.

Для приготовления потребуются соленые помидоры, горчица, черный молотый перец, девятипроцентный уксус и бульон. Гузеева рекомендовала очистить помидоры от кожуры и порезать так, «как рука захочет».

Затем добавляются остальные ингредиенты. Бульон, который используется для приготовления полезного аналога кетчупа, остается после пельменей.

Каких-либо пропорций Гузеева не указала – количество выбирается на свой вкус.

Ранее телеведущая призналась, что сделала огромный запас пельменей. Она заготовила для себя полторы тысячи штук.