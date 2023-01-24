18:36, 24 января 2023
1 мин.
Лариса Гузеева назвала соус гораздо лучше и полезнее кетчупа
Фото: Freepik.com
Телеведущая Лариса Гузеева назвала соус, который будет «лучше и полезнее вездесущего кетчупа». Актриса поделилась его простым рецептом в соцсетях.
Для приготовления потребуются соленые помидоры, горчица, черный молотый перец, девятипроцентный уксус и бульон. Гузеева рекомендовала очистить помидоры от кожуры и порезать так, «как рука захочет».
Затем добавляются остальные ингредиенты. Бульон, который используется для приготовления полезного аналога кетчупа, остается после пельменей.
Каких-либо пропорций Гузеева не указала – количество выбирается на свой вкус.
Ранее телеведущая призналась, что сделала огромный запас пельменей. Она заготовила для себя полторы тысячи штук.
Фото: Фото с личной страницы Ларисы Гузеевой
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: