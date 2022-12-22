Гузеева призналась, что заготовила для себя 1,5 тысячи пельменей на завтрак и обед

Телеведущая Лариса Гузеева всегда старается быть честной со своими поклонниками. 63-летняя артистка признается, что очень любит еду, особенно – пельмени. Она готова есть их даже на завтрак. Недавно она раскрыла секрет, как питаться ими без вреда для фигуры.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с тарелкой любимого блюда на фоне новогодней елки и праздничных статуэток. Гузеева написала, что в этом году планирует устраивать «пельменные вечеринки» и уже сделала огромный запас.

«Друзья, с наступающими новогодними праздниками! В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел – весь день свободен. Я уже заготовила себе 1,5 тысячи штук. Все гости на низком старте», – поделилась с поклонниками звезда.