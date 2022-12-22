Гузеева призналась, что заготовила для себя 1,5 тысячи пельменей на завтрак и обед
Фото: Соцсети Ларисы Гузеевой
Телеведущая Лариса Гузеева всегда старается быть честной со своими поклонниками. 63-летняя артистка признается, что очень любит еду, особенно – пельмени. Она готова есть их даже на завтрак. Недавно она раскрыла секрет, как питаться ими без вреда для фигуры.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с тарелкой любимого блюда на фоне новогодней елки и праздничных статуэток. Гузеева написала, что в этом году планирует устраивать «пельменные вечеринки» и уже сделала огромный запас.
«Друзья, с наступающими новогодними праздниками! В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел – весь день свободен. Я уже заготовила себе 1,5 тысячи штук. Все гости на низком старте», – поделилась с поклонниками звезда.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Лариса также дала совет тем, кто тщательно следит за своей фигурой. Она рассказала, как можно есть пельмени и не толстеть.
«Совет: чтобы не было передоза — никакой сметаны, масла и кетчупа! Только уксус с горчицей и перцем!» — подчеркнула теледива.
Поклонники поддержали знаменитость, но отметили, что для сохранения стройной фигуры лучше перейти на паровые котлетки.
Ранее мы писали о том, как Гузеева после закрытия шоу «Давай поженимся!» решила лепить пельмени на дому на заказ.