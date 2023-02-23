Лариса Гузеева лепит пельмени и пишет подкасты

Популярная телеведущая упраздненного шоу «Давай поженимся» некоторое время назад изумила поклонников. Гузеева объявила, что открывает собственный кулинарный бизнес и будет лепить пельмени.

В итоге, артистичная натура актрисы все-таки взяла своё.

Лариса Андреевна спохватилась, что «раз ничего не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде», и выложила в свой Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) забавное видео.

На нем заслуженная артистка России полемизирует со своим продюсером Катей, называя ее то «молодой гадиной», то своей «любимой».

Мы работаем, пишем подкасты! – сообщила Лариса Гузеева.

Ранее мы писали про то, что Гузеева намекнула на существование у нее израильского паспорта.