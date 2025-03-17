Лариса Долина заявила, что уехавшая из РФ Алла Пугачева заслужила свои звания

Лариса Долина заступилась за уехавшую из России Аллу Пугачеву, которую требуют лишить наград. В беседе с Kp.ru певица заявила, что артистка заслужила присвоенное ей звание народной артистки СССР.

«Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — отметила Лариса Долина.

Накануне лидер группы «Непара» Александр Шоуа призвал «забыть имя» Аллы Пугачевой. Так он ответил на вопрос, следует ли отбирать звания у артистов, признанных иноагентами или уехавших из России. Певец добавил, что то, политические взгляды артистки касаются «только нее и органов, которые эти занимаются».

10 марта Алла Пугачева снова оказалась в центре скандала: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. По мнению политика, артистка пытается ему отомстить за попытку лишить ее званий, наград и признать иноагентом. Также он призвал проверить знаменитость на связь с западными спецслужбами, с которыми она якобы давно взаимодействует.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вместе с детьми эмигрировали из России в Израиль. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Кроме того, они имеют израильские паспорта и гражданство Кипра. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что Ирина Понаровская раскритиковала Аллу Пугачеву. Певица осудила коллегу за высокие «запросы на величие, статусность, напыщенность и пафос».

*признан иноагентом на территории РФ