«Как быстро выросла»: Лариса Долина выступила на сцене с 13-летней внучкой

Певица Лариса Долина выступила вместе с 13-летней внучкой Александрой. Они вышли на сцену Государственного Кремлевского дворца.

О совместном номере с внучкой рассказала Лариса Александровна в своем блоге. Перед концертом они снялись в коридоре, по которому прошлись, взявшись за руки.

«Поздравили театр-студию «Непоседы» с 34-летием», - поделилась Долина.

Поклонники певицы отметили, что Александра очень выросла. По росту она уже перегнала свою знаменитую бабушку.

«Очень приятно на вас смотреть», «Внучка такая красивая», «Как подружки», «Как быстро выросла Саша», «Две красавицы», «Бабушка молодеет рядом с внучкой», - комментируют пользовали.

К слову, Александра пока идет по стопам бабушки и мечтает стать артисткой. При этом Лариса Александровна не исключает, что внучка может передумать. Сейчас ей интересна еще и математика, поэтому она может отдать предпочтение и технической профессии.

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она продала из-за мошенников.