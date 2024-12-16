Лариса Долина рассказала, с кем украсила дом к Новому году

Певица Лариса Долина украсила дом к Новому году и отдала предпочтение старым игрушкам на елке. Об этом она рассказала в беседе с Kp.ru.

Исполнительница хита «Погода в доме» как и многие другие россияне готовится к праздникам. Она уже украсила свой загородный дом и отметила, что наряжать елку ей помогала внучка Александра.

«Елка у меня новогодняя всегда стоит с 1 декабря. Я ее 1 декабря покупаю и 1 декабря наряжаю», — призналась Долина.

Певица пояснила, что многие игрушки были куплены «давным-давно», а некоторые выбрала или сделала своими руками ее внучка.

Другая певица, Наталья Подольская украшала елку вместе с мамой и двумя сыновьями. Владимир Пресняков был на работе, поэтому не смог присоединиться к семейной традиции. Оказалось, что у них есть игрушки, которые были куплены еще прабабушками и прадедушками, бабушками и дедушками, а также мамами и папами. А некоторые украшения дети сделали своими руками.

Ранее мы писали о том, как украсил елку к Новому году певец Филипп Киркоров. Он отдал предпочтение необычному виду – отказался от игрушек и повесил на дерево очень много дождика и мишуры. Стало известно, сколько это все стоило.