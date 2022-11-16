Лариса Долина рассказала, почему после трех неудачных браков предпочитает жить в одиночестве

Певица Лариса Долина трижды была замужем, и все ее браки заканчивались разводом. Сейчас она предпочитает жить в одиночестве, и этому есть объяснение.

Певица назвала себя «сильной женщиной» - с такой, по ее мнению, должен быть мужчина еще сильнее.

«А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет», - сказала исполнительница.

В комментариях под этими словами поклонники желали Долиной встретить сильного мужчину. Кто-то отмечал, что певица «сама выше всех мужчин».

Ранее сообщалось, что Долина собирается покинуть Россию после Нового года. Отъезд связан с усталостью певицы – она уезжает не навсегда, а отправляется в отпуск на Мальдивы.