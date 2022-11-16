17:04, 16 ноября 2022
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Лариса Долина рассказала, почему после трех неудачных браков предпочитает жить в одиночестве
Певица Лариса Долина трижды была замужем, и все ее браки заканчивались разводом. Сейчас она предпочитает жить в одиночестве, и этому есть объяснение.
Певица назвала себя «сильной женщиной» - с такой, по ее мнению, должен быть мужчина еще сильнее.
«А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет», - сказала исполнительница.
В комментариях под этими словами поклонники желали Долиной встретить сильного мужчину. Кто-то отмечал, что певица «сама выше всех мужчин».
Ранее сообщалось, что Долина собирается покинуть Россию после Нового года. Отъезд связан с усталостью певицы – она уезжает не навсегда, а отправляется в отпуск на Мальдивы.
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия КараеваТеги: