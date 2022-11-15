Лариса Долина сообщила, что уезжает из России

Стало известно, что певица Лариса Долина собирается покинуть страну после Нового года. Об этом сказал ее продюсер Дмитрий Ашуров. По его словам, артистка сильно устала, поэтому решила уехать.

Правда, судьбу другой известной певицы Аллы Пугачевой Лариса Долина повторять не собирается. Зимой она отправится в отпуск на Мальдивы, чтобы немного отдохнуть от плотного и загруженного графика съемок и выступлений. После небольших каникул артистка планирует вернуться на родину и вновь много работать.

В Сети многие пользователи стали критиковать Долину. Мол, сейчас не время для веселья. Продюсер звезды попросил хейтеров успокоиться и войти в положение певицы. По его словам, Долина последние два года работала без отпуска, поэтому ей нужно на время отойти от дел, чтобы не получить эмоциональное и творческое выгорание.

Также Дмитрий Ашуров подчеркнул, что Лариса Долина имеет полное право на перерыв от работы, чтобы восстановить силы. Продюсер считает, что отдых певице необходим в ее возрасте. Как бы она не молодилась, здоровье все равно уже не то, что в 17 лет. Напомним, что Ларисе Долине сейчас 67 лет.

К слову, каникулы на Мальдивах певица решила провести не случайно. Долина признавалась, что предпочитает отдыхать на островах, потому что там мало людей, голубой океан и белый песок.

В отпуск артистка собирается отправиться одна, хотя не так давно ходили слухи о ее романе с женатым мужчиной.