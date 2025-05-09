Лариса Долина рассказала о дедушке, которого она пыталась найти после ВОВ. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Лариса Долина, как и многие россияне, имеет в семье родственника, воевавшего во время Великой Отечественной войны. Знаменитость рассказала журналистам, что ее дедушка ушел на войну в возрасте 35−36 лет, но так и не вернулся.

«Мой дед ушел на фронт добровольцем и не вернулся. Он пропал без вести во время войны. Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», — поделилась она.

Певица рассказала, что каждое 9 мая она старается работать — этот год не станет исключением, Долина появится на сцене.

Напомним, Лариса Долина в середине 2024 года попала в мошенническую схему — она продала свою квартиру в Москве благодаря аферистам, которые попросили перевести деньги от сделки на «безопасный счет». В итоге певице пришлось судиться, чтобы вернуть недвижимость.

Ранее мы писали о том, что 69-летняя певица Лариса Долина поразила публику тонкой талией на концерте.