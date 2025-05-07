69-летняя певица Лариса Долина поразила публику тонкой талией на концерте

Певица Лариса Долина поразила публику на концерте тонкой талией. Звезда появилась на выступлении в синем платье с поясом, который подчеркнул стройную фигуру. Кадры с артисткой публикует mk.ru.

Исполнительница хита «Погода в доме» тщательно следит за своей внешностью, чтобы радовать поклонников. Они отмечают, что 69-летняя артистка даже в молодости не была такой хрупкой. Она не толстеет и подбирает одежду, которая выгодно подчеркивает ее стройное тело.

На недавнем концерте Долина была в хорошем настроении и пообщалась с журналистами. Она рассказала о творчестве и позировала фотографам, поправляя пояс на талии.

В интервью Лариса делилась, что сохраняет фигуру с помощью интервального голодания. Она питается в определенные часы, этот способ ей подходит. По словам Долиной, ее организм уже привык к такому питанию, зато утром у нее нет ни одного лишнего килограмма на весах.

«Нельзя расслабляться, надо всегда выглядеть, потому что сцена всегда увеличивает в размерах, особенно когда речь идет о телевидении», — отмечала она в интервью сайту «Страсти».

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина заменит Валерию на концерте в Самаре в честь Дня Победы.