В семью Варум пришло несчастье: Агутин скрывает

Анжелика Варум давно пропала с поля зрения, не появляясь на больших стадионах и концертных площадках. Даже в соцсетях певица перестала активно взаимодействовать с поклонниками. Леонид Агутин объяснял, что у них все хорошо, но неожиданная новость говорит об обратном.

Оказалось, что в семье Варум беда. Дело в том, что брат певицы Олег находится в затруднительном положении и чуть не сводит концы с концами.

Дмитрий, друг Олега, рассказал, что у брата Варум есть бизнес — виноградные плантации в Краснодарском крае. Ранее приносящее доход дело теперь находится на грани банкротства.

«Брат Анжелики Варум сказал мне, что они работают в ноль. Задача у них стоит - просто выжить. Он мне сказал, что еле концы с концами сводит, чтобы просто платить зарплату и производить вино», — пояснил Дмитрий.

Неизвестно, просил ли помощи Олег у Анжелики Варум. Однако сделать это все равно сложно, поскольку Варум перебралась в США, дабы быть поближе к дочери.

Ранее мы писали, что Варум не соглашается вступать с Агутиным в интимную близость.