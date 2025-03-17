Лариса Долина рассказала, что ее внучка хочет быть артисткой и готова ко всему

Певица Лариса Долина рассказала о внучке, которая мечтает стать артисткой. Звезда призналась в беседе с E1.ru, что предупредила девочку о сложностях в этой профессии.

Исполнительница хита «Погода в доме» появилась 16 марта в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга на премии «Золотой Граммофон». Она вышла на сцену с длинными волосами и спела композицию «Билась в твое сердце». После Долина пообщалась с журналистами и рассказала о творческих мечтах внучки.

«Хочет быть артисткой, говорит мне: «Хочу как ты». Я говорю: «Хорошо подумай, потому что одно дело — под софитами выходить на сцену, а ты не знаешь, что такое закулисная жизнь. Сколько труда вкладывается в каждую песню, в образ, какой это стресс», – поделилась артистка.

По словам знаменитости, девочка сказала ей, что ко всему готова. Но певица не собирается уговаривать ее идти по ее стопам. Она хочет, чтобы 13-летняя школьница сама выбрала занятие по душе.

«К 17–18 годам ее мнение, может быть, изменится, и она захочет что-то еще делать, другое, — добавила Долина.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина заявила, что уехавшая из РФ Алла Пугачева заслужила свои звания.