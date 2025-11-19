Лариса Долина приехала в суд по уголовному делу, связанному с ее квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сегодня московский суд рассмотрит дело по факту мошенничества, связанного с продажей квартиры Ларисы Долиной. Певица, которая проходит потерпевшей, прибыла на заседание.

Она вышла из машины в сопровождении судебных приставов и адвоката. Журналисты успели задать певице лишь один вопрос — как она себя чувствует накануне суда.

«Превосходно!» — ответила Долина.

Напомним, в 2024 году певица продала элитную квартиру в Москве примерно за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала 34-летняя Полина Лурье. Однако квартиру Лурье так и не получила. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ. Именно им она и перевела почти все деньги с продажи недвижимости. В итоге суд признал договор купли-продажи квартиры Долиной недействительным.

