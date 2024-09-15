Лариса Долина похвалила накачанные руки Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в шоу «Кстати».

Гостьей шоу Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова стала Лариса Долина. Когда разговор зашел о коллегах по сцене, ведущие спросили певицу, видела ли она накачанные руки Филиппа Киркорова, которыми он хвастался на «Новой волне».

Долина ответила, что заметила изменения в форме короля поп-музыки.

«Слушайте, хорошо, в тонусе человек, в профессии. Я тоже так люблю, честно. Правда, люблю заваливать себя работой, потому что, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь. Это мой кислород, мой воздух. И чем больше я в этом тонусе нахожусь, тем меньше я вспоминаю про усталость», — рассказала она.

В какой-то момент ведущие спросили Долину, как она относится к Юрию Лозе, на что певица заявила, что недавно видела афишу артиста в Нижнем Новгороде.

«Он еще гастролирующий артист», — с иронией заметила она.

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