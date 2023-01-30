20:12, 30 января 2023
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Лариса Долина ответила недовольному ее выступлением зрителю
Лариса Долина ответила на критику со стороны российского поэта.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Певица Лариса Долина приняла участие в шоу «Три аккорда» и столкнулась с критикой со стороны российского поэта, исполнителя Александра Новикова. Он оказался недоволен выступлением артистки, которая вышла на сцену с хитом «Гоп-стоп».
Новиков указал Долиной, что данную композицию «нужно рассказывать». «Петь ее не надо», - сказал Новиков и призвал Долину «никогда больше эту песню не петь».
Звезда эстрады на это ответила: «Мне никто не имеет права приказывать!»
Примечательно, что только Новиков остался недоволен исполнением, другие члены жюри похвалили исполнительницу.
Ранее сообщалось, что над молодящейся Долиной публично посмеялись.
Источник фото:Максим Печенкин/ Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: