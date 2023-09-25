Лариса Долина отреагировала на слухи, что дочь родила ребенка от отчима

Певица Лариса Долина отреагировала на слухи о том, что ее дочь Ангелина родила ребенка от отчима – продюсера и мужа артистки Ильи Спицына. Исполнительница заявила, что мужчина не имеет отношения к рождению внучки.

Соответствующий комментарий Долина оставила на своей странице в соцсетях. Певица опубликовала разворот известной газеты, которая написала о связи дочери и отчима. На это Долина заявила: «Илья Спицин никакого отношения к рождению моей внучки не имеет».

По ее словам, девочка рождена от «замечательного парня», которого артистка хорошо знает. Она гордится тем, что этот человек стал отцом Саши.

Опубликованную в материале информацию Долина назвала «небылицами». Певица призналась, что давно смирилась с выдумками журналистов.

Звездные коллеги посоветовали ей обратиться к адвокатам. Ведущая Екатерина Стриженова написала под постом артистки: «Я в этом случае обращаюсь к юристу, фантазеры должны отвечать за свое вранье».

Ранее в сентябре стало известно, что дочь с внучкой съехали из квартиры Долиной. Звезда жила с родственниками долгое время. Долина занималась с внучкой вокалом, но, повзрослев, девочка захотела переехать в свою комнату.