Лариса Долина отказалась от выступлений и улетела из России

Певица Лариса Долина улетела из России. Ее пунктом назначения стали Мальдивы.

«Долгожданный отдых», - написала Долина в соцсетях.

В публикации она заявила, что «хочется танцевать». 67-летняя артистка показала, как танцует на песке на закате.

На кадрах Долина предстала в легких шортах и пляжном кимоно. Из-под одежды виднелись стройные ноги и точеная талия.

Поклонники пожелали Долиной хорошего отдыха и восхитились ее формами. Знаменитые артисты также не остались в стороне и прокомментировали отъезд певицы.

Ведущая Лариса Гузеева написала: «К тебе хочу». На это Долина ответила: «Прилетай ко мне, Ларик».

Об отъезде певицы из России стало известно в ноябре. Долина предупреждала, что после Нового года отправится в отпуск на Мальдивы. Исполнительница даже отказалась от корпоративов в новогоднюю ночь из-за накопившейся усталости.