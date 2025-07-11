Лариса Долина объяснила выход в свет без косметики

Певица Лариса Долина появилась на репетиции Международного фестиваля искусств в Витебске без макияжа. Артистка объяснила выход в свет без косметики.

Появление Долиной запечатлел сайт mk.ru.

По данным издания, певица выглядела свежо и молодо, много улыбалась. Присутствующие шептались о том, что Долина была без макияжа в общественном месте.

В беседе с изданием певица призналась, что вне сцены чаще всего ходит без косметики и дает коже отдыхать.

«Пусть видят, какая я на самом деле», - рассуждает звезда.

Певица ухаживает за кожей и, будучи в Беларуси, купила много средств для красоты для себя и дочери. Звездная наследница не приехала с мамой и с дочерью ждет Долину в Москве.

Ранее актриса Екатерина Климова показала, как выглядит без макияжа и укладки.