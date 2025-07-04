Актриса Екатерина Климова опубликовала новые фото и показала себя без макияжа и укладки

Актриса Екатерина Климова в своем аккаунте в соцсети поделилась фотографиями, сделанными после процедур массажа для лица. На кадрах кинозвезда предстала без макияжа и укладки.

47-летняя Климова призналась, что никогда не стеснялась того, как она выглядит, поэтому никакие кардинальные изменения во внешности ей не требуются.

«Просто красота, как будто и не было трехдневных гастролей. Можно идти в новый день», — подписала новый пост артистка.

В своем личном блоке знаменитость отметила, что придерживается сбалансированного здорового питания, однако периодически балует себя любимой калорийной «запрещенкой».

При этом, актрисе не нравится изнурять себя тяжелыми тренировками в спортзале. Зато она любит плавать, много ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. По ее словам, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Ранее мы писали о том, как актриса Екатерина Климова со старшей дочерью от первого мужа съездила на Мальдивы. Проживание на островах обошлось звезде фильма «По законам военного времени» в полмиллиона рублей.