Лариса Долина объяснила, почему не завершила строительство джаз-клуба

Певица Лариса Долина рассказала, почему до сих пор не открыла собственный джаз-клуб в центре Москвы. Слова артистки приводит издание The Voice.

Как призналась знаменитость, задержка строительства клуба связана с проблемами с поставками. Она уточнила, что необходимые для ремонта материалы в настоящий момент достаточно проблематично достать. Вдобавок их поставки могут задерживаться на срок до года.

«Он будет. Только надо терпеливо ждать, а я умею это делать», — заявила Долина.

Уточняется, что место для джаз-клуба звезде подарил меценат, чье имя она предпочитает не раскрывать. По слухам, им оказался миллионер Юрий Растегин, которому еще с 2022 года приписывают роман с певицей. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

Ранее актер Станислав Садальский показал фото Ларисы Долиной в молодости. Выяснилось, что раньше артистка была не блондинкой, а рыжей и предпочитала красную помаду.