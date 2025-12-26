Лариса Долина не пустила Полину Лурье в квартиру после решения о выселении. Об этом сообщает Daily Storm.

Несмотря на решение Мосгорсуда о немедленном выселении Ларисы Долиной из квартиры, которую приобрела Полина Лурье, попасть внутрь женщине пока так и не удалось.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко объяснила, что пытается договориться с представителями певицы о мирном выселении без привлечения приставов.

«Вчера мы просили осмотреть апартаменты. Но нас пока не пустили. Это незаконно. Пока ведем переговоры. Будем предъявлять исполнительный лист, если Долина физически не освободит квартиру», — заявила она.

При этом она напомнила, что Долина хотела забрать из квартиры только пианино и стул к нему. Поэтому Лурье планирует проверить наличие всей мебели перед заездом.

«Люстры, сантехника, все предметы мебели — остаются. Пианино и стул концертный только исключили из этого списка. Полина при заселении, конечно, проверит, все ли предметы согласно договору купли-продажи оставила Долина в квартире», — объяснила она.

