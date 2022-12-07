10:02, 07 декабря 2022
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Лариса Долина начала испытывать трудности из-за введенных санкций
Строительство джазового клуба певицы Ларисы Долиной затягивается из-за санкций. Об этом сообщил куратор проекта, бизнесмен Юрий Растегин.
По его словам, из-за наложенных Западом ограничений заказанное оборудование «очень долго добирается до России».
Также Растегина лоб в лоб спросили, связывают ли его любовные отношения с певицей, ведь они очень много времени проводят вместе из-за общего проекта.
Друг с придыханием говорит о Долиной, но утверждает, что о любви речи не идет. Растегин женат и часто бывает на мероприятиях Долиной.
«Никакого романа у нас нет», - расставил точки над «i» предприниматель.
Ранее блогер Давид Манукян смог удовлетворить Долину.
Источник фото:Виталий Безруких/ Starface.ru
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия КараеваТеги:
#джаз,
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