Лариса Долина начала испытывать трудности из-за введенных санкций

Строительство джазового клуба певицы Ларисы Долиной затягивается из-за санкций. Об этом сообщил куратор проекта, бизнесмен Юрий Растегин.

По его словам, из-за наложенных Западом ограничений заказанное оборудование «очень долго добирается до России».

Также Растегина лоб в лоб спросили, связывают ли его любовные отношения с певицей, ведь они очень много времени проводят вместе из-за общего проекта.

Друг с придыханием говорит о Долиной, но утверждает, что о любви речи не идет. Растегин женат и часто бывает на мероприятиях Долиной.

«Никакого романа у нас нет», - расставил точки над «i» предприниматель.

Ранее блогер Давид Манукян смог удовлетворить Долину.