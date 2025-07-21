Адвокат Багатурия заявил, что Лариса Долина может вновь остаться без квартиры. Об этом сообщает «Абзац».

Мосгорсуд намерен рассмотреть апелляцию на приговор по делу о передаче квартиры обратно Ларисе Долиной после того, как ее пытались обмануть мошенники.

Как объяснил адвокат Вадим Багатурия, это значит, что жилье у Долиной снова могут забрать.

«Видимо, речь идет об апелляции, потому что сторона, которая проиграла этот процесс, оппоненты Долиной, очевидно, недовольны. Они считают себя добросовестными приобретателями», — рассказал он.

По словам юриста, суд изучит доводы, на которые опиралась нижестоящая инстанция, принявшая сторону певицы.

«Шансы [что прошлое решение останется в силе, — прим. ред.], здесь 50 на 50», — добавил он.

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