«Еще несколько месяцев»: Лариса Долина обратилась к Полине Лурье с просьбой об отсрочке выселения

Певица Лариса Долина в преддверии судебного заседания по вопросу принудительного выселения из проданной под влиянием мошенников квартиры обратилась с просьбой к покупательнице Полине Лурье. Об этом рассказала адвокат Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — рассказала представитель Лурье РИА Новости.

Кроме того, Свириденко пояснила, что Лариса Александровна должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться.

Напомним, 25 декабря Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она проживала, пока шли разбирательства, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

Лариса Долина оказалась в центре скандала летом 2024 года. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей и перевести деньги на «безопасный счет». В марте 2025 года на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Полина Лурье осталась и без недвижимости, и без денег. Она обратилась в Верховный суд России, который 16 декабря отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности за Лурье.

Ранее сообщалось, что суды по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной допустили грубое нарушение прав добросовестной покупательницы Полины Лурье. К такому выводу пришел Верховный суд.