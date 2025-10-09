«Ларис, ты там отходи»: Кудрявцева ответила обидевшейся на нее Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева публично ответила на обиду Ларисы Гузеевой из-за шоу о мошенниках. Она отметила, что сейчас «сложное время» и многие люди «не справляются».

«Я держусь, братцы. И за себя... и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная... А я... что я... вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю», – написала Кудрявцева.

Напомним, что скандал между женщинами начался после выхода программы «Звезды сошлись». Там рассказали историю с мошенником Сергеем Домогацким, который продавал виллы на Бали. Их ранее рекламировала Лариса Гузеева. Ведущая «Давай поженимся!» была недовольна, что ее имя фигурировало в шоу.

«Беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила что все это — издержки популярности. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность!» – писала Лариса.

Она пожелала Лере здоровья и уточнила, что придет на эфир, когда главной темой программы станет «порядочность».

