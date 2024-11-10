Лакомый кусочек: муж Глюкозы доказал через суд свои права на участок в Петербурге

Недавно мужа Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) Александра Чистякова обвинили в махинациях с землей в Санкт-Петербурге. Однако в этом споре суд встал на сторону 51-летнего супруга певицы.

В суд на Чистякова подала компания «Битуби-эстейт», которая занимается продажей коммерческой недвижимости в Петербурге. По их словам, бизнесмен еще в 2017 году выкупил участок, расположенный на бывшей территории промышленного предприятия, у фирмы «ГлавИнвестПроект Санкт-Петербург».

Пустырь находится неподалеку от центра города, Черной речки. Эта земля — настоящий лакомый кусок. В «Битуби-эстейт» считают, что Чистяков не имел прав на землю. Дело в том, что «ГлавИнвестПроект» была должна деньги компании. В 2017 году «Битуби-эстейт» искала инвестора, который бы возвел на этом участке жилые дома. Сумма сделки должна была составить 900 млн рублей, а фирма рассчитывала на комиссионные в 36 млн рублей. Но проект не запустили, а участок перешел мужу Глюкозы, пишет Kp.ru.

Однако в прошлом году «ГлавИнвестПроект» признали банкротом. «Битуби-Эстейт» пыталась «выбить» с фирмы комиссию за сорванную сделку 36 млн рублей и неустойку в 50 млн рублей. Правда, компании не удалось доказать, что она привела заказчику инвестора.

В итоге суд встал на сторону Александра. В компании никак не прокомментировали произошедшее.

Недавно Глюкоза заявила, что начала новую жизнь после скандального концерта в Красноярске. Исполнительница вынесла из этой ситуации важные для себя уроки.