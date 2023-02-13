Без парика и в странном виде: Лайму Вайкуле сняли лежащей на лавочке

Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад перебралась в США. СМИ пишут, что из-за серьезной болезни она стала редко появляться на публике. На днях в Сети оказалось видео, на котором 68-летняя женщина появилась без парика и в странной позе.

Знаменитость опубликовала в соцсетях кадры, на которых лежит на лавочке в окружении цветов. Исполнительница выглядела очень игриво и даже не стала надевать парик. Она пригласила фанатов на свои концерты.

«Встретимся через две недели в Израиле», – заявила артистка на свежем ролике.