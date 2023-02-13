Без парика и в странном виде: Лайму Вайкуле сняли лежащей на лавочке
68-летняя Лайма Вайкуле без парика пригласила фанатов на свои концерты в Израиле.
Фото: Starface.ru
Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад перебралась в США. СМИ пишут, что из-за серьезной болезни она стала редко появляться на публике. На днях в Сети оказалось видео, на котором 68-летняя женщина появилась без парика и в странной позе.
Знаменитость опубликовала в соцсетях кадры, на которых лежит на лавочке в окружении цветов. Исполнительница выглядела очень игриво и даже не стала надевать парик. Она пригласила фанатов на свои концерты.
«Встретимся через две недели в Израиле», – заявила артистка на свежем ролике.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники в комментариях разделились на два лагеря. Одни написали, что Вайкуле прекрасно выглядит. А другие раскритиковали ее за поведение. В последнее время звезда делает много резких заявлений.
Напомним, что ранее артистка нелицеприятно отзывалась о творчестве группы «Ласковый май». Она отметила, что не считает исполнителей талантливыми и в то время жалела детей, которые слушают эту музыку. Поклонники коллектива разозлились на певицу и написали множество негативных сообщений в ее адрес.