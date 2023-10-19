Актриса Чулпан Хаматова согласилась выступить в России. Соответствующее предложение ее представителю направили журналисты.

Подробности сообщает Teleprogramma.pro.

Хаматова одной из первых покинула Россию, но теперь не против выступить на дне рождения российского бизнесмена. С таким предложением к ее представителю обратились журналисты. Он согласился сотрудничать и попросил райдер, а также подробную информацию о мероприятии.

Другая уехавшая актриса - Ингеборга Дапкунайте – более осторожна. Для согласия от лица актрисы представительница запросила все подробности мероприятия.

Ранее коллега Хаматовой Светлана Немоляева раскритиковала ее поведение. Она была знакома с Хаматовой чуть-чуть, но считает недопустимыми действия актрисы. По мнению Немоляевой, человек обливает страну грязью, чтобы выслужиться за рубежом. Актриса осудила поступки других звезд и их отъезд за границу: она считает, что артисты сорвались туда с целью спасти недвижимость и вклады.