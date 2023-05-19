Лайма Вайкуле рассекретила местоположение Валерия Меладзе

Некогда суперпопулярный певец в РФ Валерий Меладзе теперь уже больше года не вылезает из скандалов. Его концерты отменяются один за другим, и неизвестно, смогут ли фанаты еще когда-нибудь посетить его выступление в России. После последнего разбирательства вокруг высказывания в Дубае певец неожиданно залег на дно, и теперь совершенно неясно, где же он находится и чем занимается. Завесу тайны приоткрыла его близкая подруга Лайма Вайкуле, которая теперь тоже часто упоминается лишь с осуждениями.

Известно, что долгое время Меладзе гастролировал по зарубежным городам. Но вот где он жил в перерывах между работой – нет информации. Как и его брат Константин, Валерий Шотаевич предпочитает не особо распространяться о личной жизни, поэтому и появляется все больше слухов, что он находится на грани развода со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Однако никаких официальных заявлений пара не делала.

Сейчас артист находится в тени, по всей видимости, ожидая, когда окончательно затихнет дубайский скандал, из-за которого его даже чуть не лишили российского гражданства. Однако скрыться у Валерия Шотаевича все равно не получилось, если у него была такая цель, ведь его местоположение сдала Лайма Вайкуле, обсуждающая, кто появится на ее музыкальном фестивале в Латвии. Певица отметила, что Меладзе там ждать не стоит, но будет супруга его брата Вера Брежнева.

«Валера прекрасный певец. И классный человек. И замечательный репертуар. Он, по-моему, в Испании. Его не будет», - заявила Вайкуле.

Ранее стало известно, как Константин Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России.