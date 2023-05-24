«Говорит ахинею»: известный мужчина публично высмеял 69-летнюю Лайму Вайкуле
Михаил Шахназаров раскритиковал 69-летнюю Лайму Вайкуле и заявил, что она «говорит ахинею».
Фото: Starface.ru
Год назад Лайма Вайкуле оборвала все связи с Россией, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Причиной подобного стали ее провокационные высказывания в адрес россиян. Михаил Шахназаров отреагировал на заявления певицы и поделился своим мнением о ситуации.
Мужчина возмущен словами Вайкуле, вот почему он пришел к следующему выводу: «Она говорит ахинею». Кроме того, Михаил удивился, как артистка, которая долгое время зарабатывала в РФ, в одночасье изменилась и стала критиковать нашу страну.
«Говорит с таким пафосом и чувством собственного достоинства, мол, я-то знаю, как лучше», — цитирует StarHit высказывание Шахназарова.
Ранее заявления Лаймы огорчили и Владимира Гостюхина. Артист считает, что подобными действиями певица пытается лишь напомнить о себе. Вот почему он назвал Вайкуле «побрякушкой». Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.
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