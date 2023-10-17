08:59, 17 октября 2023
1 мин.
SHOT: полиция и налоговая начали проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле
© Starface.ru
Полиция и налоговая начали проверку в отношении Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, поводом для проверки артистки стали ее провокационные поступки. В одном интервью Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют ценности, поэтому их нужно сносить. Кроме того, после отъезда из страны певица стала гневно высказываться в адрес россиян.
Заявление против Лаймы передано из прокуратуры в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.
На данный момент ни Вайкуле, ни ее представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.
Ранее стало известно, чем занимается в Латвии уехавшая из РФ Лайма Вайкуле. Подробности смотрите в этой статье.