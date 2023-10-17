SHOT: полиция и налоговая начали проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле

Полиция и налоговая начали проверку в отношении Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, поводом для проверки артистки стали ее провокационные поступки. В одном интервью Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют ценности, поэтому их нужно сносить. Кроме того, после отъезда из страны певица стала гневно высказываться в адрес россиян.

Заявление против Лаймы передано из прокуратуры в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.

На данный момент ни Вайкуле, ни ее представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

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