Лайма Вайкуле объяснилась за слова о президентстве Галкина* и рассказала о его жизни на Западе

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Артистка давно не проживает на территории РФ, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. И причиной подобного являются ее провокационные высказывания в адрес россиян. Так, например, она заявила: общественность не имеет права ее критиковать, поскольку в свои годы она «кормила СССР». На этом Вайкуле не остановилась и в новом интервью предложила Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) выдвинуть на пост президента. Теперь же Лайма решила объясниться за свои слова.

Вайкуле заявила: при монтаже интервью был вырезан вопрос, который спровоцировал ее на рассуждения о юмористе. Однако она по-прежнему считает, что супруг Пугачевой, смело высказывающий недовольство ситуацией, идеально подходит на обозначенную роль.

Кроме того, рассказала Лайма и о его жизни на Западе. Нередко в СМИ появляется новость о том, что деятельность мужчины не пользуется спросом за границей. По словам певицы, это — наглая ложь.

«Когда кто-то говорит, что ему плохо, я улыбаюсь. Уж поверьте, сейчас он выступает в залах лучше, чем были у него в России», — цитирует издание StarHit артистку.

Ранее 69-летняя Лайма Вайкуле заявила, что в любой момент может вернуться в РФ. Высказывание знаменитости читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Кристина Орбакайте рассекретила планы эмигрировавшей Пугачевой накануне ее 74-летия. Женщина заявила: «Алла будет петь». Подробности смотрите в этой статье.