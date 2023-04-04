«Лает трехногая собачка»: звездные коллеги высмеивают распродающих имущество Брежневу и Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе уже долгое время не проживают на территории РФ. Поговаривают, супруги перебрались в Италию и там строят новую жизнь. Кажется, о возвращении в Россию звездное семейство не раздумывает. Во-первых, Брежнева сменила сценический псевдоним и выступает теперь исключительно на украинском языке. Во-вторых, знаменитости выставили на продажу не только элитный особняк, расположенный в РФ, но и русскоязычные хиты. О ситуации Брежневой и Меладзе высказался Охлобыстин в своем Telegram-канале.

Иван убежден: в чужой стране звездам отечественного шоу-бизнеса крайне тяжело. Для людей, привыкших жить в роскоши, существование на средства от продажи имущества является немыслимым. Вот почему Охлобыстину «даже как-то по-человечески жалко» всех эмигрантов.

«Жалко как трехногую собачку, поэтому и критика от них воспринимается с этим отношением. Пусть лает трехногая собачка», — резюмировал актер.

Ранее 41-летняя Вера Брежнева прилетела в США и рассказала о рождении дочери. Певица интригующе заявила: «Воды отошли». Полное высказывание супруги Меладзе читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Константин Богомолов обвинил Собчак в неразумном потреблении и заявил, что зарабатывает в разы меньше супруги. Как выяснилось, у звездной пары нередко возникают конфликты на финансовой почве. Подробности смотрите здесь.