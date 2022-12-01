«Ладно, когда болезнь, а тут…: Ирина Салтыкова проговорилась, что «болит» у Андрея Губина

Певицу Ирину Салтыкову спросили, переживает ли она за здоровье коллеги Андрея Губина, который давно не выступает из-за болезни. Исполнительница внезапно заговорила, что плохое состояние музыканта связано не с болезнью, а употреблением алкоголя.

«Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли… Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут…», - разоткровенничалась Салтыкова.

Она добавила, что «не все справляются» с зависимостью от алкоголя. При этом Салтыкова сообщила, что несмотря на появление Губина на шоу «Суперстар» на НТВ, не общалась с ним за кулисами.

Ранее сестра музыканта Анастасия Клементьева подтвердила, что брат болен. Она выразила надежду, что он выкарабкается.