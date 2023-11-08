«Дико боялась приближения соседних машин»: Лада Дэнс рассказала о фобии после аварии

Певица Лада Дэнс летом этого года попала в страшное ДТП. В результате случившегося она получила многочисленные травмы и оказалась в больнице. Несмотря на случившееся, исполнительница справилась со всеми трудностями и продолжила выступать на сцене. Тем не менее в первое время она испытывала трудности, в том числе с передвижением на машине, передает Газета.Ru.

Дэнс дала интервью журналистам и рассказала о реабилитации после аварии. По словам знаменитости, психологическая помощь ей не потребовалась. Рядом со звездой всегда были поблизости родные и друзья.

Однако в жизни Лады после ДТП появилась одна фобия — она дико боялась приближения соседних машин, когда сама находилась в транспортном средстве.

«Да, первый месяц, когда была на пассажирском кресле, дико боялась приближения соседних машин, обращала на это внимание. Но со временем фобия прошла», — рассказала знаменитость.

Также Дэнс заявила, что теперь всегда пользуется ремнями безопасности в автомобилях. Если ремень в машине неисправен, то звезда очень сильно недовольна.

Ранее сообщалось, что Ладе приходилось пользоваться уколами, чтобы выходить на сцену после аварии. Так было и на фестивале Дианы Гурцкой.