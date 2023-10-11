Лада Дэнс не может работать без уколов

Певица Лада Дэнс посетила фестиваль своей коллеги Дианы Гурцкой, где рассказала, что не может работать без уколов. Шрам на лбу после ДТП пока тоже не проходит.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Дэнс рассказала, что боль после перелома в бедре есть до сих пор.

«Такие травмы долго заживают. Перед выходом на сцену надо уколы колоть», - поделилась знаменитость.

На фестивале Гурцкой певица впервые вышла на сцену на каблуках. Она призналась, что испытывает непривычные ощущения – будто заново учится ходить.

Об аварии напоминает не только боль – шрам на лбу тоже не проходит, но певица его даже не скрывает. Дэнс рассказала, что это не первое сотрясение мозга – в 23 года она упала с лошади.

Момент аварии иногда всплывает в памяти певицы – поначалу она не могла перемещаться на машине, так как боялась приближающихся автомобилей. Артистка ее балета после аварии до сих пор боится ездить.

Водитель, который управлял машиной в день столкновения, не поддерживает связь с Дэнс. Он не звонил и не извинился.

Ранее Дэнс удивила журналистов, убегая от них с мероприятия.