Ксения Собчак высказалась о несправедливости по отношению к Ивану Урганту

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о несправедливости по отношению к шоумену Ивану Урганту. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ваню я очень люблю, считаю самым талантливым ведущим и комиком нашей страны, и то, что с ним произошло, жутко несправедливо», — написала Собчак.

Знаменитость также поделилась мнением о первом за несколько лет большом интервью Урганта, которое было опубликовано на YouTube-канале подкаста kuji. Она отметила, что Ургант много шутил в ходе интервью, поскольку ему не задали вопрос «про самое главное».

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания «Первого канала» убрали шоу «Вечерний Ургант». Летом того же года шоумена впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой граммофон». В январе прошлого года с показа был снят телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Урганта.