Квартиры в «Москве-Сити» и Дубае, Бентли и виллы на Кипре: чем владеет миллионер Александр Ревва

Комик Александр Ревва за последний год стал довольно неоднозначной личностью для поклонников. Из-за своих высказываний он несколько раз попадал в скандалы, причем связанные с семьей. Мать обвинила шоумена в том, что он совершенно не звонит ей и не интересуется ее жизнью, а отец так и вовсе едва не называет сына предателем. Сейчас артист пытается, несмотря ни на что, вернуться на российскую сцену. Вот только выходит у него пока не очень. Недавно как раз отменили очередные его выступления. Однако с той недвижимостью, что есть у Реввы, расслабляться ему нельзя и нужно искать выходы.

Как выяснилось, за последние годы выходец из «КВН» смог заработать целое многомиллионное состояние. Правда, о своем имуществе он на каждом шагу не кричит. Но узнать о нем можно, достаточно лишь поднять несколько нужных документов. Так, журналисты издания «Life» узнали, что сам комик зарегистрирован в просторной, но довольно обычной трехкомнатной квартире в Москве в ЖК «Крылатские огни» примерно за 57 миллионов рублей. Этажом выше недвижимость есть и у его супруги – четырехкомнатные апартаменты для сдачи в аренду за 180 тысяч рублей в месяц.

Примечательно, что большая часть недвижимости записана именно на Анжелику Ревву. Она прописана в небольшом доме в Краснодаре, но в 2009 году она выступила соучредителем товарищества собственников жилья новостройки в Сочи. Сейчас это шестиэтажное жилье комфорт—класса практически на побережье. Недавно там выставили на продажу апартаменты, предположительно семьи комика, за 41 миллион рублей.

Также на супругу шоумена оформлен особняк в подмосковном элитном посёлке «Павлово-2». Два этажа, бассейн, панорамные окна, собственный сад, спортзал – вся эта роскошь стоит около четверти миллиарда рублей. И, возможно, именно там в гараже припаркован автомобиль Bentley Continental стоимостью около 40 миллионов рублей.

В собственности Анжелики есть и квартира в знаменитом «Москве-Сити». Правда, звездное семейство ни разу там замечено не было, так что скорее всего апартаменты за 170 миллионов рублей приобретались для сдачи в аренду. Пожить в пентхаусе площадью 250 квадратов на 57-м этаже одной из башен Neva Towers можно за 750 тысяч рублей в месяц.

Но на случай, если восстановить карьеру в России так и не удастся, то у семьи Реввы есть запасные варианты за границей. Так, он купил квартиру в ОАЭ за примерно 50 миллионов рублей, а также виллу с четырьмя террасами на Кипре за четыре миллиона евро. Особняк имеет площадь 500 квадратов, участок под ней — 40 соток. До моря всего километр, а построено здание на возвышении, из-за чего оттуда открывается шикарный вид.

Ранее стало известно, что концерты Александра Реввы были отменены в Москве и Санкт-Петербурге.