Концерты Александра Реввы отменены в двух столицах

Поклонники Александра Реввы сдают билеты. Артист отказался от выступлений 1 и 8 апреля в питерском БКЗ «Октябрьский» и московском «Крокусе».

Певец не назвал причину отмены концертов, однако организаторы предполагают, что Ревва не захотел раздавать попсу.

Ранее Ревва попал в скандал, возникший из-за отъезда в Испанию. Юморист некоторое время жил за границей, а вскоре решил вернуться на родину, объявив о концертах.

Ходят слухи, что большинство организаторов отказывается от работы с певцом. Концерты Александра Реввы в Ростове-на-Дону и Краснодаре на 15 и 16 февраля также были отменены.

Ранее мы писали, что Семенович эротично трясла бюстом и соблазняла Ревву на глазах у жены.