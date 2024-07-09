Квартиру в Лондоне будет сложно поделить: раскрыты особенности раздела имущества Алсу и Яна Абрамова

В последнее время предметом активного обсуждения в СМИ стал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Недавно стало известно, что артистка отказалась расстаться с мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. В беседе с «Российской газетой» юрист Александр Хаминский рассказал об особенностях судебных разбирательств супругов.

В конце мая Алсу внезапно объявила о разрыве с мужем. По слухам, причиной развода стали многочисленные измены бизнесмена. 2 июля певица обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет брака имущества. Артистка отказалась от мирового соглашения и решила урегулировать имущественные отношения с мужем.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что предложение Яна Абрамова передать Алсу имущество на 2,5 млрд рублей и юридически оформить дополнительные обязательства «способствует снижению конфликтности во всегда непростом процессе развода и раздела имущества».

По мнению эксперта, решение певицы развестись с мужем через суд объясняется эмоциональностью и желанием придать будущему соглашению юридическую силу.

Александр Хаминский подчеркнул, что среди совместно нажитого имущества пары числится квартира в Лондоне. Однако юрист считает, что разделить ее будет непросто из-за сложившейся ситуации между РФ и Великобританией. ОН также заявил, что наиболее целесообразным шагом было бы заключение брачного договора либо соглашения о разделе совместно нажитого имущества.

«В свою очередь внесудебный порядок разрешения спора об имуществе позволил бы избежать фигурирования сторон в судебных актах, что, безусловно, положительно отразилось бы и на психологическом состоянии несовершеннолетних детей Алсу и Абрамова», — заключил Александр Хаминский.

Ранее мы писали о том, что Алсу продает пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 299 млн рублей.